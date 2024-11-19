Vassilis Spanoulis geri dönüyor; Monaco'nun başına geçiyor

Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Vassilis Spanoulis, THY EuroLeague ekiplerinden Monaco'nun başına geçiyor.



Meridian Sport'un haberine göre Sasa Obradovic'i görevden alan Monaco, takımın direksiyonunu Spanoulis'e emanet edecek.



6-4'lük derecesiyle EuroLeague'de yedinci sırada yer alan Monaco, Fransa Ligi'nde ise 5-3'lük derecesiyle lider Cholet'nin iki maç arkasında bulunuyor.



Oyunculuk kariyerinde üç kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Spanoulis, turnuvadaki koçluk kariyerine ise Monaco ile başlayacak.



Spanoulis, aynı zamanda 2024 Olimpiyat Oyunlarında Yunanistan Milli takımının da koçluğunu yaptı ve çeyrek final deneyimi yaşadı.



