Vasco da Gama, Cuesta için yeniden devrede!

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, kendisi ile ilgilenen Spartak Moskova ve Vasco da Gama'nın arasından Rus ekibini tercih etmiş ve transfer için Rusya'ya gitmişti.
Championat'ta yer alan habere göre Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti.
İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ
Carlos Cuesta, Galatasaray ile Spartak Moskova arasındaki görüşmelerin askıya alınmasının ardından İstanbul'a geri döndü.
YENİDEN DEVREYE GİRDİLER
Vasco da Gama, 26 yaşındaki futbolcu için yaşanan bu gelişmenin ardından Carlos Cuesta transferi için yeniden devreye girdi.
Cuesta'nın geleceği ile ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maçta süre buldu.
