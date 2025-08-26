26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4MB
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Vasco da Gama, Cuesta için yeniden devrede!

Vasco da Gama, Carlos Cuesta'nın Spartak Moskova'ya transferinin iptal olmasının ardından Kolombiyalı savunma oyuncusu için yeniden devreye girdi.

calendar 26 Ağustos 2025 23:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, kendisi ile ilgilenen Spartak Moskova ve Vasco da Gama'nın arasından Rus ekibini tercih etmiş ve transfer için Rusya'ya gitmişti.

Championat'ta yer alan habere göre Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti.


İSTANBUL'A GERİ DÖNDÜ

Carlos Cuesta, Galatasaray ile Spartak Moskova arasındaki görüşmelerin askıya alınmasının ardından İstanbul'a geri döndü.

YENİDEN DEVREYE GİRDİLER

Vasco da Gama, 26 yaşındaki futbolcu için yaşanan bu gelişmenin ardından Carlos Cuesta transferi için yeniden devreye girdi.

Cuesta'nın geleceği ile ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
