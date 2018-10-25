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Van Hooijdonk'tan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe - Anderlecht maçı öncesi sarı-lacivertlilerin efsane futbolcularından Pierre Van Hooijdonk'tan taraftar paylaşımı geldi.

Van Hooijdonk'tan Fenerbahçe paylaşımı!
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25 Ekim 2018 20:11
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D grubu 3. maçında karşı karşıya geldiği Anderlecht karşılaşması öncesi Van Hooijdonk'tan taraftar paylaşımı geldi.

48 yaşındaki futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölgenin fotoğrafını paylaştı ve "Merhaba" yazdı.

Pierre Van Hooijdonk, Fenerbahçe forması ile çıktığı 48 karşılaşmada 30 gol 6 asistlik performans göstererek unutulmazlar arasına girmişti.

İşte Hollandalı golcünün o paylaşımı;

 

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