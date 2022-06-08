Valbuena: 'Benzema, Ballon d'Or'u hak etti!'

Mathieu Valbuena, 7 yıldır devam eden seks kaseti davasında şikayetçi olduğu Karim Benzema hakkında konuştu.



RMC'ye konuşan Valbuena, "Benzema, Ballon d'Or'u hak ediyor. Aksini söylemek yanlış olur. Bence Karim, Ballon d'Or'u hak ediyor. Sportif açıdan Karim'in performansını objektif olarak değerlendirebilirim. Hiç sorun değil." dedi.



Seks kasedi skandalı ve davası hakkında gelen soruya Valbuena, "Ben kindar biri değilim, içimde kin tutmam. Her zaman söylemem gerekeni söyledim. Zor zamanlardı ama iyileştim. Şimdi herkes kendi yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.



Valbuena, "Düşünceme göre, Benzema'nın davayı temyize götürmemesi her şeyi anlatıyor. Bundan sonra herkes istediğini düşünebilir. Benim için en önemli şey hayata devam edebilmek. Çünkü, 7 yıl hiçbir şey değil." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



BENZEMA, O DAVADAN HAPİS CEZASI ALDI



Karim Benzema'nın, Fransa Milli Takımı'ndaki eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan seks kaseti şantajına yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı dava 24 Kasım 2021'de sonuçlandı. Versay Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Karim Benzema, Valbuena'ya şantaj girişimine suç ortaklığı yaptığı için suçlu bulundu. Fransız yıldıza 1 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin Euro para cezası verildi.



ŞANTAJ SKANDALI NEDİR, NE OLDU?



2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti. Karim Benzema ise 2015 yılının Ekim ayında milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya yapılan şantaj girişimine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanma kararı sonrası serbest bırakılmıştı.





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