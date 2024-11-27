VakıfBank'ın rakibi Numia Vero Volley

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında perşembe günü İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini ağırlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Grupta ikide iki yapan VakıfBank, Slovenya ekibi Calcit'i 3-1 ve Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0 yendi.
Numia Vero Volley ise Calcit ve Porto karşısında 3-0'lık skorlarla galip geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Grupta ikide iki yapan VakıfBank, Slovenya ekibi Calcit'i 3-1 ve Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0 yendi.
Numia Vero Volley ise Calcit ve Porto karşısında 3-0'lık skorlarla galip geldi.