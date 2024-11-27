VakıfBank'ın rakibi Numia Vero Volley

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde perşembe Numia Vero Volley'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; vakifbanksporkulubu.com
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VakıfBank'ın rakibi Numia Vero Volley
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27 Kasım 2024 13:54
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında perşembe günü İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Grupta ikide iki yapan VakıfBank, Slovenya ekibi Calcit'i 3-1 ve Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-0 yendi.

Numia Vero Volley ise Calcit ve Porto karşısında 3-0'lık skorlarla galip geldi.

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