VakıfBank 3. kez Guinness Dünya Rekorları'na girdi

Türkiye'de 39 yıldır kız çocuklarına ilham olan VakıfBank, Guinness Dünya Rekorları'na 3. kez girdi ve bir büyük başarıya daha imza attı. 4'ü namağlup olmak üzere 6 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan sarı-siyahlılar, bu başarısıyla bir kez daha rekor kırdı. VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e rekor sertifikasını takdim etti. VakıfBank Genel Menajeri Banu Can Schürmann, Başantrenör Giovanni Guidetti sporcular; Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Acar, Bahar Akbay, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu ve Zehra Güneş basın toplantısında yer aldı.



VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Başarı ve mutlulukların paylaştıkça anlamlı olacağı düşüncesiyle müjdeli bir haberi sizinle ve kamuoyu ile paylaşmak istedik. 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarından kazandığımız toplam 6 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, bir Guinness Dünya Rekoru olarak resmi kayıtlara geçmiştir. VakıfBank'a, voleybol camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Böylelikle, daha önce Guinness World Records tarafından tescillenen "Üst üste en çok resmi maç kazanan takım" ve "FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasını en çok kazanan takım" rekorlarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. "CEV Şampiyonlar Ligini en çok kazanan takım" unvanımızla birlikte üçüncü Guinness Dünya Rekorumuzu da kırmış ve tescilletmiş olduk. Gururla ifade etmek isterim ki, dünya voleybol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımları arasında zirvede olduğumuz da bir kez daha tescillenmiştir. Bunu bir Türk takımı olarak başarmış olmaktan da ayrıca büyük bir kıvanç duyuyoruz. Bu başarılarda emeği olan gelmiş geçmiş tüm sporcu, antrenör, çalışan ve yöneticilere de tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"TÜRK KADIN HAKEM OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM"



VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'e sertifikayı takdim eden Guinness World Records Hakemi ve Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, "Bir kadın ve Türk kadın hakem olarak bu rekorları tescil etmekten hem kendim hem de ülkem adına çok memnunum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.



2011'DE İLK ZAFERİ ELDE ETTİ



2011'de CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank, bu organizasyonda kupayı kaldıran ilk Türk takımı olmayı başardı ve Türk voleybolu için büyük başarıların kapısını araladı. Ardından CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te de şampiyon olan VakıfBank, organizasyonda toplamda 6 kez mutlu sona ulaştı. Bu başarısıyla "CEV Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım" unvanıyla bir kez daha Guinness World Records'a girdi.



73 MAÇLIK EFSANE SERİ



VakıfBank, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness'e ilk kez girdi. Sarı-siyahlılar, 2020 yılına kadar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3 kez zafere ulaşmayı başardı ve bu organizasyonu en çok kazanan takım unvanıyla Guinness'e bir kez daha girerek yeniden rekora imza attı. 2013, 2017 ve 2018'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan VakıfBank, 2021'de de dünya şampiyonu oldu ve rekorunu geliştirdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU