Uruguay Milli Takımı'nda Türkiye'den 4 isim

2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay'ın 55 kişilik geniş kadrosu açıklandı.Açıklanan listede, Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.Uruguay, Dünya Kupası'nın H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile birlikte üst tur için mücadele edecek.