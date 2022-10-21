Uruguay Milli Takımı'nda Türkiye'den 4 isim

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay'ın geniş kadrosu açıklandı. Kadroda; Fernando Muslera, Lucas Torreira, Diego Rossi ve Maxi Gomez de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uruguay Milli Takımı'nda Türkiye'den 4 isim
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21 Ekim 2022 15:31
2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek Uruguay'ın 55 kişilik geniş kadrosu açıklandı.

Açıklanan listede, Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira, Fenerbahçe'den Diego Rossi ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez de yer aldı.

Uruguay, Dünya Kupası'nın H Grubu'nda Güney Kore, Portekiz ve Gana ile birlikte üst tur için mücadele edecek.

İşte Uruguay'ın kadrosu;




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