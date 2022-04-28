United, Chelsea'ye sahasında geçit vermedi

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea'yi ağırladı.



Old Trafford'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve taraflar birer puanı paylaştı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim Kai Havertz'in asistinde Marcos Alonso oldu. İki dakika sonda 62'de sahneye çıkan Cristiano Ronaldo maça dengeyi getirmeyi başardı, kalan dakikalarda skor değişmeyince iki takım birer puana razı oldu.



Cristiano Ronaldo bu maçta attığı golle Manchester United'ın attığı son 9 golün 8'ini kaydetmiş oldu. Ayrıca Manchester United'ın son 9 lig maçındaki galibiyet sayısı 2'de kaldı.



Bu sonuçla Chelsea 66 puana yükselirken Manchester United ise puanını 55'e çıkardı.





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