TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor evinde Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Balikesir Ataturk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Balıkesirspor, 24. dakikada Mrsic'in golüyle öne geçerken, Ümraniyespor'un beraberlik sayısını 88. dakikada Sow kaydetti.



Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. beraberliğini alan ve yenilmezlik serisini 4 maça taşıyan Ümraniyespor puanını 10 yaptı. Balıkesirspor ise puanını 14 yaptı.



TFF 1. Lig'in 11. haftasında Balıkesirspor deplasmana Bandırmaspor ile karşılaşacak, Ümraniyespor ise evinde Menemenspor'u konuk edecek.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Cemal Alpay



Aydeniz Et Balıkesirspor: Atilla Özmen (Dk. 23 Yiğithan Kır), Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Dk. 89 Abdulhamit Yıldız), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 71 Otoo), Batuhan İşçiler, Mrsic, Birol Parlak, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Ezeh (Dk. 89 Celal Emir Dede)



Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Serkan Göksu, Fernandes (Dk. 71 Sow), Glumac, Turgut Doğan Şahin, Gökhan Süzen, Gomis (Dk. 71 Okan Derici), Alaaddin Okumuş, Hasan Batuhan Artarslan, Zivkovic (Dk. 61 Akabueze), Ercan Coşkun (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin)



Goller: Dk. 24 Mrsic (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 89 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 25 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 82 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 88 Serdar Güncü (Aydeniz Et Balıkesirspor)