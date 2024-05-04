Galatasaray ile Sivasspor 36. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü 36. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Sivasspor 36. randevuda
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04 Mayıs 2024 14:55
Galatasaray ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 35 maçtan 21'ini sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı. 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 73 golüne, Sivasspor 45 golle yanıt verdi.

- Galatasaray, İstanbul'da bir kere kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında yaptığı maçların sadece birini kaybetti.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 17 lig maçının 15'ini kazanırken birinde berabere kaldı, birinde mağlup oldu.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 41 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 17 gol atabildi.

 - Galatasaray, Sivasspor'a karşı son 3 iç saha maçında 5 puan kaybetti

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'u konuk ettiği son 3 maçta 5 puan kaybetti.

Süper Lig tarihinde Sivasspor'u konuk ettiği ilk 14 maçın tamamını kazanan "Cimbom", son 3 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 4 puan toplayabildi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 2011-2012 sezonunda deplasmanda 4-0 kazandığı maçta elde etti.

Sivasspor ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini, 2008-2009 sezonunda sahasındaki maçta 2-0'lık skorla kazandı.

Rekabette en gollü lig maçı ise Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda deplasmanda 5-3 kazandığı müsabaka oldu.

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