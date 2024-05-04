Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, şu ana kadar sergilediği performansla sezona damga vurdu.
Sarı-kırmızılılar, 47 maçta 6 gol, 13 asistle oynayan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız ile devam etmek istiyor.
GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Henüz ailesiyle birlikte kesin kararını vermese de kalmaya sıcak bakan Mertens'le 1 yıllık sözleşme için geri sayıma geçildi.
Taraflar arasında sezon bitimiyle son kez masaya oturulması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, 47 maçta 6 gol, 13 asistle oynayan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız ile devam etmek istiyor.
GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
Henüz ailesiyle birlikte kesin kararını vermese de kalmaya sıcak bakan Mertens'le 1 yıllık sözleşme için geri sayıma geçildi.
Taraflar arasında sezon bitimiyle son kez masaya oturulması bekleniyor.