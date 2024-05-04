Galatasaray'da Mertens için geri sayım!

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Belçikalı yıldız Dries Mertens, 1 yıl daha devam etmeye hazır.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens için geri sayım!
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04 Mayıs 2024 11:03
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, şu ana kadar sergilediği performansla sezona damga vurdu.

Sarı-kırmızılılar, 47 maçta 6 gol, 13 asistle oynayan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız ile devam etmek istiyor.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Henüz ailesiyle birlikte kesin kararını vermese de kalmaya sıcak bakan Mertens'le 1 yıllık sözleşme için geri sayıma geçildi.

Taraflar arasında sezon bitimiyle son kez masaya oturulması bekleniyor. 

 
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