Thiago Silva, Fluminense'ye dönüyor

Chelsea'den ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'nın, eski takımı Fluminense'ye geri döneceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Thiago Silva, Fluminense'ye dönüyor
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04 Mayıs 2024 14:32
Chelsea'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'nın yeni adresi netlik kazanıyor.

Globo'da yer alan habere göre, 39 yaşındaki futbolcunun eski takımı Fluminense'ye geri döneceği belirtildi.

Silva'nın, Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından yeni takımına katılacağı kaydedildi.

Chelsea'de bu sezon 34 maçta süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu 4 kez gol sevinci yaşadı.

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