Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı yapıldı

Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı düzenlendi. A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Cedric Enard'ın da katıldığı toplantıda altyapı milli takımlarının hedefleri ve oyuncu profilleri hakkında sunum yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı yapıldı
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04 Mayıs 2024 14:25
Voleybolda erkek milli takımlar teknik toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Erkek Milli Takımlar ve Teknik Kuru Koordinatörü Semih Oktay başkanlığında Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) yapılan toplantıya, A Milli Erkek Takımı Menajeri Orkun Özel, A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Cedric Enard ve Altyapı Milli Takımlar Antrenörü Engin Yılmaz katıldı.

Erkek Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu toplantıda TVF Spor Lisesi, TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü faaliyetleriyle 2024 yılı altyapı milli takımlarının hedefleri ve oyuncu profilleri hakkında sunum yaptı.

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