Ümraniyespor ile Adana Demirspor yenişemedi

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Adana Demirspor, 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümraniyespor ile Adana Demirspor yenişemedi
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23 Şubat 2021 15:23
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği maç 0-0 beraberlikel sonuçlandı.
 Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Cihan Aydın, Seyfettin Ünal, Ali Tuna

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 77 Batuhan Artarslan), Atakan Üner (Dk. 83 Muammer Denizhan Taşkan), Ahmet Canbaz (Dk. 68 Camara), Akabueze (Dk. 77 Okan Derici), Kevin Mayi (Dk. 68 Gomis)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Rassoul, Kaan Kanak (Dk. 74 Okan Alkan), Traore (Dk. 85 İsmail Yüksek), Sinan Kurt (Dk. 46 Aissati), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 67 Sedat Şahintürk), Pa Dibba, Rangel (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

Sarı kart: Dk. 47 Glumac (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

 



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