Ümraniyespor'da yaprak dökümü: 16 oyuncu ayrıldı



Ümraniyespor Süper Lig'e veda eden ilk takım olmuştu. İstanbul ekibi ligin bitmesiyle beraber birçok oyuncusuna veda etti. Mücadelesine TFF 1. Lig'de devam edecek olan Ümraniyespor 16 isimle yollarını ayırdı.



Takıma veda futbolcular; Kartal Kayra Yılmaz, Berke Özer ,Mert Yılmaz, Jesse Sekidika, Valentin Gheorghe, Olarenwaju Kayode, Umut Nayir, Orkun Özdemir Anıl Demir, Alexandru Epureanu, Ermir Lenjani, Strahil Popov, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Oğuz Gürbulak,Onur Ayık



Bu isimlerden en çok dikkat çeken ise ligin gol krallığı yarışında 5. sırayı alan Umut Nayir. Tecrübeli golcü 17 golle tamamladığı sezonun ardından büyük takımların radarına girdi. Daha önce Beşiktaş tecrübesi bulunan 29 yaşındaki Umut için Fenerbahçe iddiaları var.





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