Ümit Şengül: "Kasımpaşa kadrosunu güçlendireceğiz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Ümit Şengül: 'Kasımpaşa kadrosunu güçlendireceğiz'
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08 Ocak 2022 20:19
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, çok isteyerek galibiyet almayı başardıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şengül, maça çok yüksek tempoda başladıklarını ve golü erken bulduklarını belirtti.

Erken buldukları golle motivasyonlarının yükseldiğini vurgulayan Şengül, "İnanılmaz bir ilk yarı oynadık, maça çok yüksek tempoda başladık. İstekli, arzulu oyun ortaya koyduk. Kazanmamız gereken bir maçtı. Puan tablosunda istemediğimiz yerdeyiz. Kaliteli bir kadromuz var. Önümüzdeki hafta transferin de açılmasıyla yapacağımız takviyelerle ligi iyi bir konumda bitireceğimize inanıyoruz. Çok istedik ve başardık." ifadelerini kullandı.


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