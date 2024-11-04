Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Görüşme, karşılıklı hediye takdimleriyle son buldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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04 Kasım 2024 17:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan görüşmede TFF Başkan Vekilleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na A Milli Takım forması takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

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