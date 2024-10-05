Spor yazarı Uğur Meleke, Hürriyette Türk takımlarının Avrupa performanslarını değerlendirdi.İşte o yazı:Perşembe gecesi gerek 3 İstanbul büyüğünün peş peşe Avrupa maçları oynaması, gerekse bu müsabakaların atmosferi beni ister istemez 1990'lı yıllara, çocukluğuma götürdü. 1990'ların başında, henüz Sovyetler Birliği ve Yugoslavya tam olarak parçalanmamışken, Avrupa kıtası 32 ülkeden ibaretken, tüm maçlar çarşamba akşamı oynanırken yaşardık bu hissiyatı.Aynen önceki gün olduğu gibi.Perşembe akşamı sahaya ilk çıkan temsilcimiz Galatasaray'dı. Karşılarında kupanın en zayıf takımlarından biri vardı ama yürekliydi Letonyalılar.Sarı kırmızılılar topa baştan sona kadar sahiptiler, kalite farkıyla 2-0'ı buldular ama özellikle son yarım saatte tempoyu, topun hızını hiç artıramadılar. Yüzde yüzle orada olmamanın bedelini de, kendilerinde çok zayıf bir rakibe 2 değerli puan kaptırarak ödediler.Okan Buruk'un hafta sonu Kasımpaşa önündeki oyuncu değişiklikleri sıkıntılıydı.Riga'da da 55'te skor 2-2 olduktan sonra önünde çok ciddi bir zaman olmasına rağmen maçın ritmini bir türlü artıramadı. Özellikle Batshuayi'yi sokup 4-4-2'ye dönmesi, Mertens'i çizgiye göndermesiyle ortada bir oyun kalmadı. Kaosa dönüştü iş.Fenerbahçe şüphesiz ki daha zor bir deplasmanda, Enschede'deydi. Sarı lacivertli temsilcimizin aldığı 1 puan nispeten daha olumlu. Ancak müsabakanın ilk 1 saatinde onlar da kendi orijinal seviyelerinin bayağı altında kaldılar.Twente son derece genç ve dinamik bir takım. Dörtlü savunmada iki 2001'li, iki de 2002'li ile başardıkları işler çok çalışmanın ve çok adanmışlığın sonucu.60'ıncı dakikada Maximin ve Dzeko'nun sahaya adım atmalarıyla Fenerbahçe canlandı. Oyuna ortak oldu, daha nitelikli pozisyonlar üretti ve Amrabat-Tadic klasıyla 1 puanı da kopardı.Gecenin en zor maçını Beşiktaş oynadı elbette. Almanya Ligi ikincisi Eintracht FrankfurtAncak Beşiktaş'ın İstanbul'da Eintracht'a karşı bu kadar çok ön tarafta aksiyon yaratıp, bu denli duran top kazanmasına rağmen üretememesi can sıkıcı.Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk 8'e girmek için 16, ilk 24'e kalmak için 10 puanın yeterli olacağı öngörülüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk sekiz şansı sürüyor. Beşiktaş içinse hedef artık ilk 24'ü bir an önce cebe koymak olmalı.