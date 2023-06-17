Uğur Dündar: 'Fenerbahçe düşmeyecektir'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bit paylaşımda bulundu.
Dündar, paylaşımında, "Fenerbahçe son kaledir! Düşmeyecektir! Cumhuriyetin Feneri" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Dündar, paylaşımında, "Fenerbahçe son kaledir! Düşmeyecektir! Cumhuriyetin Feneri" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
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