Uğur Dündar: "Fenerbahçe düşmeyecektir"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar: 'Fenerbahçe düşmeyecektir'
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17 Haziran 2023 19:09
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından bit paylaşımda bulundu.

Dündar, paylaşımında, "Fenerbahçe son kaledir! Düşmeyecektir! Cumhuriyetin Feneri" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

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