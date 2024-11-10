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Ufuk Sarıca: "Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık"

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Büyükçekmece galibiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ufuk Sarıca: 'Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık'
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10 Kasım 2024 13:51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 mağlup eden Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Büyükçekmece deplasmanının zorlu olduğunu aktaran Sarıca, şöyle konuştu:

"İkinci periyodun son 5 dakikasında hiç sayı atamadık. Ancak üçüncü çeyreğin ilk 3 dakikasının ardından özellikle savunma kısmında çok iyiydik. Hızlı hücumlarla, beraber oynayarak güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımı karakterlerinden ötürü tebrik ediyorum. Bu zorlukların üstesinden hep beraber, el ele vererek geleceğiz. Pınar Grubu'nun yanımızda olması ve takımımızın yanında durması bizim için çok kıymetli. Yaşar ailesine ve Pınar Grubu'na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde Karşıyaka ve Pınar yine bitişik olarak birlikte anılır ve hep beraber daha büyük başarılara imza atmaya devam ederiz."

Ligde 6. haftada 4. galibiyetini alan Karşıyaka, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce dış sahada Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Fibabanka müsabakalarında salondan mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşıyaka, ligde 16 Kasım Cumartesi günü Yalovaspor'u konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda averajla 2. sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip 12 Kasım Salı günü Yunanistan'da 71-59 yendiği Kolossos H Hotels'le İzmir'de karşılaşacak.

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