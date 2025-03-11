Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı

Karşıyaka'daki antrenörlük görevinden ocak ayında ayrılan Ufuk Sarıca, tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı
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11 Mart 2025 13:43
Son güncelleme 11 Mart 2025 13:45
A Milli Takım, Anadolu Efes, Beşiktaş ve son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'u çalıştıran Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

52 yaşındaki Sarıca'nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 8 Mart'ta yolculuk sırasında rahatsızlanan ve Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ufuk Sarıca'nın burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahat ettiği ortaya çıktı.

Ufuk Sarıca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.





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