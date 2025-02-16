UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Midtjylland maçındaki tribün olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 3 farklı ihlalden toplam 62 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2025 16:44
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, bu maçla ilgili 3 maddeden ceza aldı.

UEFA; bir spor etkinliği için uygunsuz mesaj, meşale yakılması ve oyun alanına yabancı madde atılması nedeniyle Fenerbahçe'ye toplamda 62 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery