UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, bu maçla ilgili 3 maddeden ceza aldı.
UEFA; bir spor etkinliği için uygunsuz mesaj, meşale yakılması ve oyun alanına yabancı madde atılması nedeniyle Fenerbahçe'ye toplamda 62 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
UEFA; bir spor etkinliği için uygunsuz mesaj, meşale yakılması ve oyun alanına yabancı madde atılması nedeniyle Fenerbahçe'ye toplamda 62 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.