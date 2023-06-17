UEFA B Antrenör Kursu Erzurum'da başladı

Erzurum'da 15 Haziran'da başlayan Kadınlara özel UEFA B Antrenör Eğitim Programı, 24 Haziranda sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 21 kadın aday antrenör için düzenlenen programa, UEFA'nın yeni dönem kadın futboluna yönelik eğitim içeriklerinin de entegre edildiği ifade edildi.
OĞUZ ÇETİN YÖNETİYOR
Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in bizzat yönettiği programda, UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Kadın Milli Takımlar Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım antrenörleri Begüm Üresin, Hilal Başkol, Bilgesu Aydın görev alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 21 kadın aday antrenör için düzenlenen programa, UEFA'nın yeni dönem kadın futboluna yönelik eğitim içeriklerinin de entegre edildiği ifade edildi.
OĞUZ ÇETİN YÖNETİYOR
Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in bizzat yönettiği programda, UEFA B Program Sorumlusu ve Antrenör Eğitimcisi Emrah Aykurt, Kadın Milli Takımlar Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın Milli Takım antrenörleri Begüm Üresin, Hilal Başkol, Bilgesu Aydın görev alıyor.
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