U19 Milli Takım, Romanya'da galibiyetle başladı

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U19 Milli Takım, Romanya'da galibiyetle başladı
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10 Ağustos 2022 22:24
19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-13, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye, ikinci maçında perşembe TSİ 15.00'te Kosova ile karşı karşıya gelecek.

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