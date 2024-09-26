Tyler Cook Merkezefendi'de

Merkezefendi Belediyesi Basket, Noah Thomson ve Javon Franklin'le yollarını ayırarak uzun forvet pozisyonuna Tyler Cook'u transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tyler Cook Merkezefendi'de
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26 Eylül 2024 14:30
Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferleri Noah Thomson ve Javon Franklin'le yollarını ayırma kararı alan Merkezefendi Belediyesi Basket, uzun forvet pozisyonuna Tyler Cook'u transfer etti. 27 yaşında, 2.03 boyundaki Cook, NCAA'de Iowa Üniversitesi'nde oynadıktan sonra

profesyonel kariyerine Avustralya'nın SE Melbourne takımında başlayıp, İspanya'da Joventut Badalona forması giydi. Eurocup'ta çeyrek final heyecanı yaşayan Cook, Badalona'da 9.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

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