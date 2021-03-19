Türkiye ülke puanı sıralamasında 1 basamak daha düştü

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimizin olmadığı son 16 turunun tamamlanmasının ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında 1 sıra daha geriledi.Ülke puanı sıralamasında en yakın rakibimiz Çekya'nın temsilcisi Slavia Prag, İskoç takımı Rangers'ı yendi. Böylelikle Çekya, Türkiye'yi geçti ve ülkemiz 1 basamak daha geriledi. Bu sonuçla birlikte Türkiye, önümüzdeki sezon ülke puanı sıralamasına 18. sıradan başlamak durumunda kaldı.Ülke puanı sıralamasında Türkiye 2019'a girilirken 10., 2020'ye girilirken 11., 2021'e girilirken ise 13. sırada yer alıyordu. Böylelikle ülkemizin Avrupa kupalarına gönderdiği temsilcilerinin son yıllarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar sıralamada bir adım daha düştüğümüz gerçeğini ortaya çıkardı.Öte yandan sıralamada Türkiye'den çok daha düşük bütçeli ligler olan Çekya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Sırbistan ligleri önümüzdeki sezon ülke puanı konusunda ülkemizden daha avantajlı konumda sezona start verecek.Sıralamanın güncel halinde 18. sırada bulunan Türkiye bu puanlar nedeniyle 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemeyecek ve 1 takım eleme oynamak zorunda kalacak. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz ve 3 takımımız yeni başlayacak Konferans liginde yer alabilecek.