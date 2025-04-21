Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, salı ve perşembe günü oynanacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.
Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:
Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.
Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:
Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
24 Nisan Perşembe:
20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)