Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları bu hafta oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı
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21 Nisan 2025 12:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, salı ve perşembe günü oynanacak.

Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:

Salı:

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

24 Nisan Perşembe:

20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

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