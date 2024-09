Türkiye - İzlanda: Muhtemel 11'ler

BILYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Stat O G B M Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1 Alanya Oba 2 2 0 0 Ali Sami Yen 28 13 4 11 Alsancak 1 0 1 0 Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9 Ankara İstiklal 1 0 0 1 Antalya 10 6 3 1 Antalya Atatürk 3 1 0 2 Atatürk Olimpiyat 4 2 2 0 Başakşehir Fatih Terim 5 4 1 0 Beşiktaş Park 3 1 2 0 Bursa Atatürk 8 3 2 3 Bursa Büyükşehir Belediye 1 0 0 1 Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0 Denizli Atatürk 2 0 1 1 Diyarbakır 1 1 0 0 Eskişehir Yeni 5 3 1 1 Gaziantep Kalyon 1 1 0 0 Gürsel Aksel 1 1 0 0 Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0 İnönü 67 29 17 21 İsmetpaşa 1 1 0 0 İzmir Atatürk 34 13 11 10 Kamil Ocak 1 0 0 1 Konya Büyükşehir 8 4 2 2 Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1 Papara Park 1 0 0 1 Rams Park 9 4 3 2 Recep Tayyip Erdoğan 1 1 0 0 Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0 Samsun Yeni 19 Mayıs 1 1 0 0 Taksim 9 2 2 5 Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0 Ülker 19 10 4 5 Yeni 4 Eylül 1 0 0 1 Yeni Rize 1 0 1 0 TOPLAM 272 126 66 80

Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoglu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson.Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).İzmir, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.Türkiye'de 19 il ve 36 statta 272 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 126 galibiyet, 66 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı.Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda yapan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen statta da 3 müsabaka oynadı.İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka oynandı. Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşandığı 3. stat konumundaki Gürsel Aksel Stadı, 2020'den beri sporseverlere hizmet veriyor.14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan statta 2021 ve 2023 Türkiye Kupası finalleri ile 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.Geride kalan 272 müsabakada İstanbul'da 145, İzmir'de 36, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 9, Konya'da 8, Adana, Eskişehir ve Trabzon'da 5'er, Kayseri'de 3, Denizli, Gaziantep ve Samsun'da 2'şer, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.A Milli Futbol Takımı'nın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle:İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 633'üncü müsabakaya çıkacak.Türkiye, 101 yıllık tarihinde 347'si resmi, 285'i özel toplam 632 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 861 gol attı, kalesinde 905 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 632 karşılaşmanın 548'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 632 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 15'inci sınavını İzlanda karşısında verecek.Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.İtalyan teknik adam yönetiminde 9'u resmi, 5'i özel 14 maça çıkan milliler 6 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 19 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 20 gol gördü.Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı. Milliler, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.Ay-yıldızlı ekip 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta ise deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı.Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıkılan maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: