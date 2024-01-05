Türkiye Basketbol'unda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci ve ilk yarının son hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 18'inci hafta müsabakaları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Basketbol'unda haftanın programı
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05 Ocak 2024 13:47
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci ve ilk yarının son hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde de 18'inci hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

5 Ocak Cuma (bugün):

19.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker)

6 Ocak Cumartesi (yarın):

13.00 Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Galatasaray Ekmas-TOFAŞ (Sinan Erdem)

18.00 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

7 Ocak Pazar:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Aliağa Petkimspor (Menteşe)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Anadolu Efes (TOFAŞ)

Kadınlar Ligi

7 Ocak Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Emlak Konut (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)

18.00 ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)

8 Ocak Pazartesi:

14.00 OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

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