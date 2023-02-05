Turgutluspor'da kötü gidişat sürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutluspor'da kötü gidişat sürüyor
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05 Şubat 2023 14:09
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Orduspor 1967'ye de 2-0 mağlup olan Turgutluspor, kötü gidişini sürdürdü.

Son 9 maçta yalnız ligde puan tablosunda dibe demir atan Yeşilyurt DÇ Ofspor'u yenebilen Turgutluspor, grupta 20 maçta 23 puanla alt sıralarda kaldı.

Kırmızı-siyahlı takım her geçen hafta tehlikeli bölgeye yaklaşmaya başladı.

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