Turgutluspor'da kötü gidişat sürüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Orduspor 1967'ye de 2-0 mağlup olan Turgutluspor, kötü gidişini sürdürdü.
Son 9 maçta yalnız ligde puan tablosunda dibe demir atan Yeşilyurt DÇ Ofspor'u yenebilen Turgutluspor, grupta 20 maçta 23 puanla alt sıralarda kaldı.
Kırmızı-siyahlı takım her geçen hafta tehlikeli bölgeye yaklaşmaya başladı.
Son 9 maçta yalnız ligde puan tablosunda dibe demir atan Yeşilyurt DÇ Ofspor'u yenebilen Turgutluspor, grupta 20 maçta 23 puanla alt sıralarda kaldı.
Kırmızı-siyahlı takım her geçen hafta tehlikeli bölgeye yaklaşmaya başladı.
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