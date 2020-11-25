Tuncelili kick boksçular milli sporcu olmak için ringlerde ter döküyor

Türkiye'de son yıllarda popüler sporlar arasına giren kick boksta yeteneklerini keşfeden Tuncelili sporcular, milli takım çatısı altında müsabakalara katılmak için güç depoluyor.



Son yıllarda rafting, kano, yamaç paraşütü ve kayak gibi spor branşlarının geliştiği, doğal güzellikleriyle öne çıkan Tunceli'de, uzak doğu sporlarından biri olan kick boksa da her geçen gün ilgi artıyor.



Dersim Kick Boks Spor Kulübü bünyesinde görevli antrenör Gürsel Tayam'dan minik, yıldız ve genç kategorisinde eğitim alan sporcular, bu branşta kendilerini geliştirerek ilerde birer milli sporcu olmayı hedefliyor.



Haftanın belirli günlerinde Ali Baba Mahallesi'ndeki kick boks salonunda bir araya gelen yaklaşık 85 sporcu, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanlarında teknik taktik ve torba çalışması gerçekleştiriyor.



Güç ve kondisyon için de ringde maç yapan sporcular, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda şampiyonluklar elde edip Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.



Antrenör Gürsel Tayam, AA muhabirine, kentteki çocuk ve gençlerin fiziki anlamda çok güçlü olduğunu söyledi.



Yaklaşık 12 yıldır kentte kick boks branşında sporcular yetiştirdiğini belirten Tayam, şöyle konuştu:



"Bu spor dalında yüzlerce öğrenci yetiştirdik ve bu sayede öğrencilerimiz rahat şekilde üniversiteyi kazandı. Son yıllarda bu sporu ilimizde yediden yetmişe herkes yapmaya başladı. Önceden aileler çocuklarını çekinerek antrenmanlara yolluyordu ama şu an tam tersi bir durum yaşanıyor. Bu sporu yapan çocuklar derslerde daha başarılı oluyor. Bizler katıldığımız müsabakalarda genellikle dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarını kazanıyoruz. Bu başarılar da bizim ilimizdeki çocuk ve gençlerin fiziki açıdan ne kadar avantajlı olduğunu gösteriyor."



- "Dünya şampiyonu olup bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"



Sporculardan üniversite öğrencisi Erivan Barut da kick boksa başlamadan önce gitar öğrenmek için kursa gittiğini dile getirdi.



Kurstaki bir arkadaşının önerisiyle kick boksa ilgi duyduğunu ifade eden Barut, "Bu spora ilk başladığımda yapamayacağımı düşünmüştüm ve sonra severek yapmaya başladım. Bana bu sporu öneren arkadaşım kick boksu bıraktı ama ben 4 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Türkiye şampiyonluğum, ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyorum. Dünya şampiyonu olup bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İrem Yuvanç da 2 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek, "Kick boksta Türkiye ikinciliğim ve Avrupa üçüncülüğüm var. Hedefim milli takıma girebilmek." ifadesini kullandı.



Ağabeyi ile antrenmanlara gelen lise öğrencisi Türkan Giray Tan da kick boksta elde edeceği derecelerin üniversitelerin beden eğitimi bölümlerine yerleşmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.



