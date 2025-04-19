Tugay Kerimoğlu, Galatasaraylı yıldızı eleştirdi!

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Bodrumspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da yorumladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"TORREIRA'NIN ETKİNLİĞİ EN ÜST SEVİYEDE"
"Uzun bir aradan sonra ilk iç saha performansı. Taraftar ve oyuncu grubunun buluştuğu gecede oyun çok iyi, kazanma isteği fazlasıyla var. Oyunun akışına baktığınızda ilk 45 dakika çok iyi oynayıp rakibe zaman ve alan bırakmayan bir Galatasaray var. Bu oyunun parçalarından biri Lemina ve Torreira diyebilirim. Torreira'nın oyun içerisindeki etkinliği en üst seviyede olduğunda Galatasaray'ın oyununda görüntü olarak pozitif şeyler karşımıza çıkabiliyor. Defans merkezi Davinson Sanchez deriz, sol tarafında Eren Elmalı üzerinden problemi çözdüğünü söyleyebiliriz. Oyun içerisindeki etkinlikler Torreira, Lemina... Gabriel Sara'nın zaman zaman parlayıp oyundan uzaklaşması da var."
"OYUN CİDDİYETİNDEN UZAK KALIRSAN..."
"İlk 45 dakikada Galatasaray'ı çok fazla geriye koşturamayan Bodrumspor'un ikinci yarıda koşturmasının sebeplerinden birisi çabalamasına rağmen Barış Alper Yılmaz'ın top kayıplarıdır. Oyun içerisinde oyunun ciddiyetinin farkında varıp oyundan çok fazla uzaklaşmamak lazım. Ciddiyetten uzak kalırsanız problem yaşarsınız. Bodrum adına şunu da ekleyeyim diyebileceğim bir oyun anlayışını göremediğimden dolayı çok da rahatsız edemediğini söyleyebilirim."
"BUGÜN YILDIZLARI İÇİN 4 OYUNCUYU SÖYLEYEBİLİRİM"
"Bodrum adına olumlu hiçbir şey yok. Baskıya cevap verememe, kıramama var. Şampiyonluk yolunda ciddiye aldığınız süre boyunca oyunlar böyle olacaksa bu devam edecektir ve üstüne koya koya gidecektir. Bugünün yıldızları Torreira, Lemina, Eren ve Sanchez diyebilirim."
Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"TORREIRA'NIN ETKİNLİĞİ EN ÜST SEVİYEDE"
"Uzun bir aradan sonra ilk iç saha performansı. Taraftar ve oyuncu grubunun buluştuğu gecede oyun çok iyi, kazanma isteği fazlasıyla var. Oyunun akışına baktığınızda ilk 45 dakika çok iyi oynayıp rakibe zaman ve alan bırakmayan bir Galatasaray var. Bu oyunun parçalarından biri Lemina ve Torreira diyebilirim. Torreira'nın oyun içerisindeki etkinliği en üst seviyede olduğunda Galatasaray'ın oyununda görüntü olarak pozitif şeyler karşımıza çıkabiliyor. Defans merkezi Davinson Sanchez deriz, sol tarafında Eren Elmalı üzerinden problemi çözdüğünü söyleyebiliriz. Oyun içerisindeki etkinlikler Torreira, Lemina... Gabriel Sara'nın zaman zaman parlayıp oyundan uzaklaşması da var."
"OYUN CİDDİYETİNDEN UZAK KALIRSAN..."
"İlk 45 dakikada Galatasaray'ı çok fazla geriye koşturamayan Bodrumspor'un ikinci yarıda koşturmasının sebeplerinden birisi çabalamasına rağmen Barış Alper Yılmaz'ın top kayıplarıdır. Oyun içerisinde oyunun ciddiyetinin farkında varıp oyundan çok fazla uzaklaşmamak lazım. Ciddiyetten uzak kalırsanız problem yaşarsınız. Bodrum adına şunu da ekleyeyim diyebileceğim bir oyun anlayışını göremediğimden dolayı çok da rahatsız edemediğini söyleyebilirim."
"BUGÜN YILDIZLARI İÇİN 4 OYUNCUYU SÖYLEYEBİLİRİM"
"Bodrum adına olumlu hiçbir şey yok. Baskıya cevap verememe, kıramama var. Şampiyonluk yolunda ciddiye aldığınız süre boyunca oyunlar böyle olacaksa bu devam edecektir ve üstüne koya koya gidecektir. Bugünün yıldızları Torreira, Lemina, Eren ve Sanchez diyebilirim."