TSYD Kupası'nın kazananı Ankaragücü

TSYD Kupası final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TSYD Kupası'nın kazananı Ankaragücü
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18 Kasım 2023 18:00
TSYD Kupası final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve kupayı kazanmayı başardı.

MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Atakan Çankaya ve 24. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

MKE Ankaragücü bu galibiyetle beraber art arda 2 senedir bu kupayı kazanmayı başarırken aynı zamanda 18. kez kupaya uzandı ve Gençlerbirliği'yle beraber en çok kazanan unvanına ortak oldu.

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