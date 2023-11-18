TSYD Kupası final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti ve kupayı kazanmayı başardı.



MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Atakan Çankaya ve 24. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.



MKE Ankaragücü bu galibiyetle beraber art arda 2 senedir bu kupayı kazanmayı başarırken aynı zamanda 18. kez kupaya uzandı ve Gençlerbirliği'yle beraber en çok kazanan unvanına ortak oldu.





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