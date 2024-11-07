Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesi başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 12. haftanın maç programı şu şekilde:
8 Kasım Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)
10 Kasım Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 12. haftanın maç programı şu şekilde:
8 Kasım Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 MKE Ankaragücü-Esenler Erokspor (Eryaman)
9 Kasım Cumartesi:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Çorum Şehir)
10 Kasım Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği (11 Nisan)
16.00 Manisa FK-Erzurumspor FK (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)