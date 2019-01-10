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Transfer dedikodusunda bugün; Tolgay Arslan, Mehmet Ekici'yi takibe aldı

Beşiktaş'ta kadro dışı olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın Mehmet Ekici'yi takibe alması sosyal medyada heyecan yarattı.

Transfer dedikodusunda bugün; Tolgay Arslan, Mehmet Ekici'yi takibe aldı
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10 Ocak 2019 09:42
Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi takip etmeye başlaması dikkat çekti.

28 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma gitmek istediği bilinirken, Instagram hesabından Mehmet Ekici'yi de takibe alması taraftarları daha da heyecanlandırdı.

Tolgay Arslan, kulübü Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı tutuluyor ve siyah-beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor. Yine de son kararı Şenol Güneş verecek



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