Transfer dedikodusunda bugün; Tolgay Arslan, Mehmet Ekici'yi takibe aldı

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi takip etmeye başlaması dikkat çekti.28 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma gitmek istediği bilinirken, Instagram hesabından Mehmet Ekici'yi de takibe alması taraftarları daha da heyecanlandırdı.Tolgay Arslan, kulübü Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı tutuluyor ve siyah-beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor. Yine de son kararı Şenol Güneş verecek