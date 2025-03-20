Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, Antalya'da yapılacak

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, 10-13 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.



Kemer'deki organizasyonda 140 yerli ve yabancı sporcu, 4 ayrı etapta 200 kilometre pedal çevirecek.



Yarışmacılar, Kemer'den start alarak yaylalar ve dağ yolları boyunca pedal çevirecek ve yine aynı noktada finiş görecek.



Organizasyon kapsamında dağ bisikleti, elektrikli dağ bisikleti ve "gravel" kategorilerinde yarışlar yapılacak.



10 Nisan'da Kemer ilçe merkezindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda start alacak organizasyonda ilk gün 20 kilometrelik sıralama etabı koşulacak.



11-13 Nisan tarihlerinde ise günlük 60 kilometrelik zorlu etaplarda yarışçılar, Toros Dağları'ndaki sedir ormanları ve yaylalarda mücadele edecek.



Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ve çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle gerçekleştirilecek.



