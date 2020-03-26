Trabzonspor'un lige damga vuran rakamları

Bu sezon lige damgasını vuran Trabzonspor'un Süper Lig'deki rakamlarını sizler için derledik.Bordo-Mavililer, ligde en çok şutu 6-2'lik Kayserispor maçında çekti. 31 kez rakip kaleyi yoklayan Trabzonspor, 13 isabet sağladı. En şut ise deplasmandaki 1-1'lik Gaziantep maçında atıldı: 6 şut.Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maç en çok topa sahip olduğu müsabaka oldu: Yüzde 62. Fırtına'nın en az topa sahip olduğu maç ise yüzde 31 ile İstanbul'daki 1-1'lik Fenerbahçe mücadelesi.6-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Trabzonsporlu futbolcular, yüzde 90'lık bir pas başarısı yakaladı. En az pas trafiği ise Trabzonspor'un 1-0 galip geldiği Alanyaspor maçındaydı: Yüzde 68.Kasımpaşa (6-0), Konyaspor (1-0) ve Göztepe (0-1) maçları... Trabzonspor bu 3 maçta sırasıyla 519, 500 ve 496 başarılı pas yaptı. 1-1'lik Fenerbahçe mücadelesinde ise bu sayı sadece 185 idi.Trabzonspor bu sezon ligde en çok korner atışını ise Kayserispor maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen Bordo-Mavililer, en az korneri ise 2-2'lik BEşiktaş maçında kullandı: 2.