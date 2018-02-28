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Trabzonspor'dan Tomas Hubocan kararı!

Trabzonspor, Tomas Hubocan'ın bonservisine talip oldu. Marsilya'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Slovak yıldız, 1 milyon 100 bin Euro'luk opsiyon kullanılarak transfer edilecek.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'dan Tomas Hubocan kararı!
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28 Şubat 2018 08:36
Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelişi sonrası stoper olarak forma giymeye başlayan ve dikkatleri üzerine çeken Hubocan takımda kalıcı olacak.

Sezon başı Marsilya kulübünden 250 bin Euro bedelle kiralanan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesine de 1 milyon 100 bin Euro'luk satın alma opsiyonu konulmuştu.

Bordo-mavili yönetim yapılan değerlendirmeler sonucunda Hubocan'ın bu opsiyonunu kullanma kararı aldı. Slovak oyuncuyla yeniden anlaşma sağlayan yönetim, mayıs ayının sonuna kadar geçerli olan opsiyonu kullanarak iç transferde Pereira'dan sonra bir isimle daha kontrat yapmış olacak.

1 GÜNDE BİLETLERİN YARISI BİTTİ

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi satışa sunulan biletlerin yarısından fazlası bir günde tükendi. 41 bin 461 kapasiteli stadyumun misafir takım tribünü, kombineler ve güvenlik güçlerine ayrılan bölümler hariç satışa çıkartılan yaklaşık 33 bin biletin yarısından fazlası ilk günde satıldı.

Şu an kombinelerle birlikte toplam maça gelmesi muhtemel seyirci sayısının 26 bin civarında olduğu ifade edildi. Maç saatine kadar biletlerin tamamının tükenmesiyle birlikte Fenerbahçe derbisinde yakalanan 38 bin 477 kişilik seyirci rekorunun yakalanması bekleniyor.



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