Trabzonspor'dan Marcone için son atak

Bordo-Mavililer, 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Marcone için son bir kez daha Boca Juniors ile masaya oturacak. Fırtına'nın hedefi; 30 yaşındaki ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak olacak.

, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'dan Marcone için son atak
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10 Eylül 2020 09:40
Flavio, Anders Trondsen, Marlon ve Stiven Plaza gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fırtına'nın, transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden bir tanesi de Arjantin ekibi Boca Juniors'ın formasını giyen Marcone'ydi. Yıldız ön liberonun koronavirüs testi önce pozitif çıktı sonrasında negatife döndü. Ancak Arjantin ekibinde 18 oyuncunun salgına yakalanması nedeniyle kulüp karıştı.

Bu sırada da 28 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdüren Bordo- Mavililer, görüşmelerde çıkmaza girdi. İki kulüp bir türlü orta yolda buluşamadı.

SON TEKLİFİ YAPACAKLAR

Ancak Trabzonspor, Marcone için tüm şartları zorlayacak ve transferin son gününe kadar bastıracak. Özellikle teknik direktör Eddie Newton, Arjantinli orta sahayı kadrosunda görmeyi çok isterken, Trabzonspor Yönetimi son bir teklif ile Boca Juniors'ın kapısını çalacak. Fırtına, Boca'ya zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralama teklif edecek

 



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