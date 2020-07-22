Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde son 9 senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak.
62 puanda bulunan ve ligin son 2 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, hafta sonu sahadan galibiyetle ayrılması durumunda son 9 sezondaki en fazla puanı toplayacak ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapatacak.
Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.
Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezonda 63 puanla ligi tamamlamıştı.
- Sıralamadaki en iyi yeri olacak
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde de ligi ikinci sırada tamamlayacak.
Bordo-mavililer, son 9 sezondaki en iyi dereceyi de elde ederek sezonu tamamlayacak. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda ligi 4. sırada bitirmişti.
- Son 8 sezon
Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:
62 puanda bulunan ve ligin son 2 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, hafta sonu sahadan galibiyetle ayrılması durumunda son 9 sezondaki en fazla puanı toplayacak ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapatacak.
Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.
Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezonda 63 puanla ligi tamamlamıştı.
- Sıralamadaki en iyi yeri olacak
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde de ligi ikinci sırada tamamlayacak.
Bordo-mavililer, son 9 sezondaki en iyi dereceyi de elde ederek sezonu tamamlayacak. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda ligi 4. sırada bitirmişti.
- Son 8 sezon
Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:
|Sezon
|Maç
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Puan
|Sıralama
|2011-2012
|34
|15
|11
|8
|56
|3
|2012-2013
|34
|13
|7
|14
|46
|9
|2013-2014
|34
|14
|11
|9
|53
|4
|2014-2015
|34
|15
|12
|7
|57
|5
|2015-2016
|34
|12
|4
|18
|40
|12
|2016-2017
|34
|14
|9
|11
|51
|6
|2017-2018
|34
|15
|10
|9
|55
|5
|2018-2019
|34
|18
|9
|7
|63
|4