Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Bordo-mavililer, hafta sonu Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi halinde, son 9 sezondaki en yüksek puanına ulaşacak

Haber; AA
Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı
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22 Temmuz 2020 14:00
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde son 9 senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak.

62 puanda bulunan ve ligin son 2 haftasına kadar şampiyonluk yarışının içinde yer almasına karşın bu hedefini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibi, hafta sonu sahadan galibiyetle ayrılması durumunda son 9 sezondaki en fazla puanı toplayacak ve ligi de en iyi sıralamasıyla kapatacak.

Bordo-mavililer, 82 puanla Fenerbahçe'nin ardından averajla ligi 2. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonundan sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak.

Trabzonspor, 2011-2012 sezonunda 56, 2012-2013 sezonunda 46, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 57, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 51, 2017-2018 sezonunda 55, geçen sezonda 63 puanla ligi tamamlamıştı. 

- Sıralamadaki en iyi yeri olacak

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor karşısında berabere kalması veya kazanması halinde de ligi ikinci sırada tamamlayacak.

Bordo-mavililer, son 9 sezondaki en iyi dereceyi de elde ederek sezonu tamamlayacak. Karadeniz ekibi, 2011-2012 sezonunda 3, 2012-2013 sezonunda 9, 2013-2014 sezonunda 4, 2014-2015 sezonunda 5, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 6, 2017-2018 sezonunda 5, 2018-2019 sezonunda ligi 4. sırada bitirmişti.

- Son 8 sezon

Trabzonspor'un son 8 sezonda gösterdiği performans şöyle:

 Sezon Maç   Galibiyet  Beraberlik  Mağlubiyet  Puan  Sıralama
2011-2012  34 15 11 56  3
2012-2013  34 13 14  46
2013-2014   34 14  11  53
2014-2015   34 15  12  57  5
2015-2016  34 12 4 18 40  12 
2016-2017   34 14 9 11  51 
2017-2018  34 15 10 9 55  5
2018-2019   34 18 9 7 63 4


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