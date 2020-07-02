Trabzonspor'da plan; Nidaye yerine Kanga!

Yeni yıla daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Bordo-mavili ekip, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Ndiaye'nin yerine Kanga'yı almanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Sabah
Trabzonspor'da plan; Nidaye yerine Kanga!
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02 Temmuz 2020 10:11
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Trabzonspor iki kupayı da müzesine götürmek istiyor. Diğer taraftan ise bordo-mavili ekibin aklı transferde.

Yeni yılın planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, devre arasında kiralan ve sezon sonunda takımına dönecek olan Ndiaye'nin alternatifini buldu.

Milliyet'in haberine göre Trabzonspor, transfer listesinin ilk sırasına Guelor Kanga'yı yazı. Sparta Prag ile olan kontratı sona eren Gabonlu yıldız için devreye giren bordo-mavililer, transferde mutlu sona ulaşmak için atağa kalktı.

Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki oyuncu, 10 numara olarak da görev yapıyor.

Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Kanga, 34 maçta 14 gol 8 asitlik katkı yaptı.



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