Trabzonspor'da Guilherme yerine Ndiaye ilk 11'de!

Trabzonspor, Süper Lig'de oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe karşılaşmasına 2 değişiklikle çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Guilherme yerine Ndiaye ilk 11'de!
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16 Haziran 2020 21:52
Trabzonspor deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi.

Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.



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