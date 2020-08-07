Trabzonspor'a Arjantinli stoper: Garay!

Trabzonspor'un Valencia ile sözleşmesi sona eren Arjantinli savunma oyuncusu Ezequiel Garay'ı renklerine bağlamak istediğini öne sürüldü.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'a Arjantinli stoper: Garay!
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07 Ağustos 2020 07:00
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Trabzonspor için bir transfer iddiası İspanya'dan geldi...

Valencia merkezli Superdeporte Gazetesi, bordo mavililerin Arjantinli savunma oyuncusu Ezequiel Garay'ı renklerine bağlamak istediğini öne sürdü...

Haberde 1 Temmuz itibariyle serbest kalan 33 yaşındaki stoper ile yakından ilgilenen Karadeniz temsilcisinin bu transferi bitirmek için büyük çaba sarfettiği bildirildi.

Ezequiel Garay'ın Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton'un savunma için düşündüğü öncelikli isim olduğu kaydedildi.

Newell's Old Boys'ta başladığı kariyerinde Racing Santander, Real Madrid, Benfica ve Zenit Petersburg'da top koşturduktan sonra son olarak Valencia forması giyen Garay şubat ayında dizinden geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalardan 6 ay uzak kalmıştı.

Sakat olarak geçirdiği uzun sürede oluşan açığı kapatmak için bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arjantinli stoperin Trabzonspor'un yanısıra başka kulüplerden teklif aldığı belirtilirken, kısa zaman içerisinde geleceği hakkında karar vereceği ifade edildi.




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