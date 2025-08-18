18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
21:30
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
21:30
18 Ağustos
Leeds United-Everton
22:00
18 Ağustos
Elche-Real Betis
22:00
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
22:15

Trabzonspor yeni transferini getiriyor

Trabzonspor anlaşmaya vardığı Christ Inao Oulai'yi sağlık kontrolleri ve resmi imza için davet etti.

18 Ağustos 2025 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor yeni transferini getiriyor
Transfer çalışmalarında hız kazanan Trabzonspor, orta saha rotasyonunu genç bir isimle güçlendiriyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Trabzonspor, Bastia forması giyen Christ Inao Oulai ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Fransız kulübü ve Trabzonspor arasında tüm şartlar üzerinde anlaşma sağlandı. Oyuncu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet edildi.

Trabzonspor, 19 yaşındaki oyunucunun bonservisi için 5 milyon euro ödeyecek.

PERFORMANSI

Fildişi Sahilli oyuncu geçtiğimiz sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
7 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
