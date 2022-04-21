Trabzonspor'un yeni fırtına ikilisi!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da bu sezona damga vuran isimler Andreas Cornelius ve Anthony Nwakaeme oldu.



Bordo-mavililer Kayseri karşısında golünü Cornelius (gol)-Nwakaeme (asist) ortaklığıyla bulurken, bu yıldızlar skora en çok katkı yapan ikinci hücum ikilisi olarak dikkat çekti. Kupada 1 kez ağları havalandıran 'Kuzeyin Yeni Kralı' lakaplı Danimarkalı Cornelius, ligde ise 13 gol ve 4 asistle Trabzonspor'a 14 puan kazandırdı.



Kupada ilk asistini yapan Nijeryalı sol kanat ise 11 gol, 10 asistle ligde 19 puana etki yaptı.





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