Trabzonspor'un yeni fırtına ikilisi!

Cornelius ve Nwakaeme tozu dumana katıyor. Trabzonspor'un Danimarkalı forveti ve Nijeryalı sol kanadı, kupa yarı final ilk maçında Kayseri'yi yıktı. Skor katkısında da ligin en iyi ikinci hücum ikilisi oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni fırtına ikilisi!
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21 Nisan 2022 09:07
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da bu sezona damga vuran isimler Andreas Cornelius ve Anthony Nwakaeme oldu.

Bordo-mavililer Kayseri karşısında golünü Cornelius (gol)-Nwakaeme (asist) ortaklığıyla bulurken, bu yıldızlar skora en çok katkı yapan ikinci hücum ikilisi olarak dikkat çekti. Kupada 1 kez ağları havalandıran 'Kuzeyin Yeni Kralı' lakaplı Danimarkalı Cornelius, ligde ise 13 gol ve 4 asistle Trabzonspor'a 14 puan kazandırdı.

Kupada ilk asistini yapan Nijeryalı sol kanat ise 11 gol, 10 asistle ligde 19 puana etki yaptı.

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