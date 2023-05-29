Trabzonspor'un 240 günlük hasreti!

Giresunspor'a konuk olacak Trabzonspor, 240 günlük deplasman hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Haber; AA
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Trabzonspor'un 240 günlük hasreti!
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29 Mayıs 2023 14:54
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Denswil, Dorukhan Toköz ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.

- 240 gündür deplasmanda kazanamıyor

Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

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