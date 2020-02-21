UĞURCAN, 28 ŞUTTA 1 GOL YEDİ

Trabzonspor'un Beşiktaş maçında en güvendiği isimlerden birisi de Uğurcan Çakır...Özellikle büyük maçlarda harika oynayan genç file bekçisi, Fenerbahçe derbisinde kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynamıştı.Uğurcan, Beşiktaş karşısında da takım olarak tüm güçlerini sahaya koyup, 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.23 yaşındaki kaleci, bu sezon form grafiğini daha da yukarılara taşıdı. Özellikle son haftalarda takımına liderlik de eden Uğurcan, genç yaşına rağmen olgun görüntüsüyle beğeni topluyor. Genç eldivenin sezon içi rakamları da dikkat çekiyor. Bilhassa ceza sahası dışından kalesine gelen şutlarda yüzde 97 gibi çok başarılı bir istatistik tutturan milli eldiven, ceza sahası dışından 28 şutta sadece 1 gol yedi. Ayrıca ceza sahası içinde de yüzde 70'i bulan bir kurtarış isabetine sahip.Sadece kurtarışlarıyla değil, topu oyuna sokarak takım arkadaşlarına destek vermede de Uğurcan öne çıktı. Trabzonspor'un kalecisi, topu oyuna başarılı sokmada yüzde 80'e yaklaşan bir isabet oranını yakaladı.