Trabzonspor, Tony Nwakame'yi bırakmıyor

Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Tony Nwakame'yi bırakmıyor
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25 Ocak 2024 13:47
Son güncelleme 25 Ocak 2024 13:48
Trabzonspor, Anthony Nwakaeme transferi için bastırıyor.

Bordo-mavililer, 34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Ancak kulübü Al-Fayha ayak diretiyor. Arabistan ekibi, yıldız futbolcu için bir miktar bonservis bedeli talep ediyor, ancak Trabzonspor yönetimi 6 aylık sözleşmesi kaldığı için para ödemek istemiyor.

Nwakaeme de gelişmelerin sonuçlanmasını bekliyor. 2021-2022 sezonu sonunda Trabzonspor'la sözleşmesinin sona ermesi ile Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya giden Nwakaeme geri dönerek futbolu Bordo-mavili takımda bırakmak istiyor

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