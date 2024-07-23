Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Ruzomberok-Trabzonspor maçını Bastian Dankert yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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23 Temmuz 2024 15:18
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olacağı maçı, Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü MFK Futbol Stadı'nda oynanacak Ruzomberok-Trabzonspor maçında Dankert'in yardımcılıklarını, Lasse Koslowski ve Rene Rohde yapacak.

Müsabakanın dördüncü hükemi ise Timo Gerach olacak.

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