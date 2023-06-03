Trabzonspor ilk kez art arda 3 maç kazandı

Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon ilki gerçekleştirdi.
Ligde puanını 57'ye yükselten Karadeniz ekibi, 6. sıradaki yerini korudu.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon ilki gerçekleştirdi.
Ligde puanını 57'ye yükselten Karadeniz ekibi, 6. sıradaki yerini korudu.
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