Trabzonspor ilk kez art arda 3 maç kazandı

Trabzonspor, ligde bu sezon ilk kez art arda 3 maçta galibiyete uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor ilk kez art arda 3 maç kazandı
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03 Haziran 2023 23:19
Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon ilki gerçekleştirdi.

Ligde puanını 57'ye yükselten Karadeniz ekibi, 6. sıradaki yerini korudu.

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